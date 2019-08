Die DZ Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Sonderbelastungen und der konjunkturelle Gegenwind hätten dem Kupferkonzern zwar einen deutlichen Gewinnrückgang beschert, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung weitgehend unveränderter Gewinnschätzungen hielt Schlamp allerdings an seinem fairen Wert fest. Mit Blick auf das Kurspotenzial empfahl der Experte die Aktien weiter zum Kauf./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 15:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 15:27 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

