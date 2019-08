Wechsel im Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Personalie Wechsel im Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG 09.08.2019 / 16:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Wechsel im Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG Kahl am Main, 09.08.2019 - Frau Christine Kreidl, Dipl. Kauffrau, WP StB, hat ihr Amt als Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG aus persönlichen Gründen zum 10. August 2019 niedergelegt. Frau Kreidl hat in der Zeit als Aufsichtsrat die Gesellschaft mit ihrem außerordentlichen Sachverstand sowie ihrer verantwortungsvollen, verbindlichen Persönlichkeit geprägt. Aufsichtsrat und Vorstand bedauern diesen Schritt und danken ihr ausdrücklich für die engagierte und sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen knapp sieben Jahren. Mit Frau Dr. Silke Landwehrmann, Dipl. Kauffrau, wurde dem zuständigen Amtsgericht durch den Vorstand ein Ersatzmitglied vorgeschlagen und durch das Gericht mit Wirkung zum 11. August 2019 bis zur nächsten Hauptversammlung am 20. Mai 2020 als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Frau Dr. Landwehrmann war seit 2012 bis Mitte 2019 kaufmännische Geschäftsführerin (CFO) der ELG Gruppe, Duisburg. Von 2000 bis 2012 war sie bei der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, unter anderem als Leiterin des Bereichs Konzernbilanzierung sowie in verschiedenen anderen Führungspositionen im Finanzwesen und Controlling des Konzerns tätig. Mit ihrer fachlichen Kompetenz ergänzt Frau Dr. Landwehrmann den Kreis des Aufsichtsrates der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hervorragend. Frau Dr. Landwehrmann wird sich an der kommenden Hauptversammlung den Aktionären zur Wahl für die weitere Amtszeit stellen. SINGULUS TECHNOLOGIES - Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 09.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 855337 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855337 09.08.2019 ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5 AXC0194 2019-08-09/16:46