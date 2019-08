Mainz (ots) -



Montag, 12. August 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr),

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



70 Jahre Vereinte Nationen - Gegründet, um Kriege zu verhindern

100 Jahre Bauhaus - Neue Einblicke im Jubiläumsjahr

Service: Gold An- und Verkauf - Wie viel gibt es für alte Ringe?



Montag, 12. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Wohnung untervermieten - Was ist dabei zu beachten?

Schlafhilfen - Tipps für eine gute Nachtruhe

Reisetipp Triest - Ein Trip an Italiens Adriaküste



Gast: Hannes Jaenicke, Schauspieler & Umwelt-Aktivist



Montag, 12. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Kontrolleur auf dem Flohmarkt - Verbotenes im Visier

Expedition Deutschland: Wustermark - Leben auf dem Campingplatz

Der Hamburger Dom (1) - Tom Heines "Hurricane"



Montag, 12. August 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag



50 Jahre Woodstock - Ein Festival schreibt Geschichte



Montag, 12. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Teen Choice Awards in Los Angeles - Taylor Swift unter den

Nominierten

Foto-Termine der Royals - Königliche Medien-Treffen

Julianne Moore im Kino - Neuer Film "After the Wedding"



Montag, 12. August 2019, 19.25 Uhr



WISO

Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp:

Wohnung zwischenvermieten - So geht's



Die Elternzeit im Camper in Südeuropa verbringen. Oder für ein paar

Wochen in einer anderen Stadt arbeiten. Auch wegen eines immer

flexibler werdenden Arbeitsmarktes zieht es immer mehr Deutsche für

eine befristete Zeit ins Ausland. Dabei ist meist von vorneherein

klar: Wir kommen wieder zurück. Zurück ins alte Leben, zurück in die

alte Wohnung.

Doch während des Auslandsaufenthaltes weiterhin die Miete für eine

unbewohnte Wohnung zahlen - das können sich die wenigsten leisten.

Die Lösung: die sogenannte Zwischenvermietung.

Doch beim Zwischenvermieten gibt es einiges zu beachten: Denn

zunächst muss der Vermieter der Wohnung der Zwischenvermietung

zustimmen. Und: Welche Versicherungen sind wichtig? Und wie hoch

sollte eine Kaution sein?

Der WISO-Tipp erklärt die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein

solches Mietverhältnis und gibt Tipps zur Suche des richtigen

Zwischenmieters. WISO klärt, wo man seine Wohnung inserieren darf und

wann man Gefahr läuft, die Wohnung zweckzuentfremden.



Weitere Themen:

Illegale Gülle aus Holland - Grund für Überdüngung in Deutschland?

Gefährliche Stoffe in Spielzeug - Folgen von Elektroschrott-Recycling

