"Obwohl wir fundamental ja eigentlich den Super-GAU haben - mit Handelskrieg, mit Brexit, wir steuern auf den No-Deal zu, italienische Neuwahlen, schlimme Gewinnsaison - so richtig einbrechen will der Markt nicht. Ein Börsenbeben sehe ich nicht. Der Anlagedruck in den Aktienmarkt ist vorhanden", sagt Robert Halver (Baader Bank). Mehr Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch.

