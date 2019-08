BERLIN (Dow Jones)--Der kommissarische SPD-Fraktionschef und Kandidat für den Fraktionsvorsitz, Rolf Mützenich, sieht unter Bedingungen eine Zukunft für die große Koalition in Berlin. "Wenn es der SPD gelingt, in der großen Koalition ihre Vorstellung von der Grundrente durchzusetzen, beim Klimaschutz Zeichen zu setzen und einen Pakt für unsere Lebenswelt und gute Arbeit umzusetzen, gibt es durchaus eine Perspektive", sagte Mützenich dem Kölner Stadt-Anzeiger. Den Zeitpunkt seiner Kandidatur zur Fraktionsvorsitzenden-Wahl am 24. September begründete er laut dem Blatt damit, dass er jetzt Klarheit schaffen wolle.

Mützenich hatte seine Kandidatur am Freitag in einem Brief an die Fraktionsmitglieder erklärt. "Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass lhr ein Recht habt, meine in den letzten Wochen gereifte Entscheidung bereits heute zu erfahren", heißt es in dem Schreiben, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Angesichts wichtiger Projekte wie der Grundrente, einem Pakt für die Lebenswelt und für gute Arbeit, die die SPD in den kommenden Wochen in der Koalition umsetzen wollten, habe er sich für diesen Weg entschieden. Die Bewerbung des 60-jährigen Außenpolitik-Experten aus Köln, der dem linken Parteiflügel zugerechnet wird, war auf breite Zustimmung führender SPD-Politiker gestoßen.

