Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz: Starkes Wachstum bei Lebens- und Krankenversicherungen - Aktienanalyse Nach einem guten Start in das laufende Jahr konnte Europas größter Versicherungskonzern Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) auch im zweiten Quartal sein Wachstum fortsetzen und so manche Analystenschätzung übertreffen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

