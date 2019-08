Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise (Di., 13.08., 14:30 Uhr) dürften auch im Juli dem Trend der Vormonate gefolgt sein und sich verhalten entwickelt haben, ebben nicht ab, so die Analysten von Postbank Research.Sowohl für die gesamten Verbraucherpreise als auch für jene ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie würden sie mit einem Plus von 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Seitens gestiegener Benzinpreise habe sich ein leichter Aufwärtsdruck auf die Verbraucherpreise ergeben. Monatsveränderungen in der erwarteten Größenordnung würden die Inflationsrate bei 1,6% stabilisieren und die Kerninflationsrate leicht auf 2,0% sinken lassen. ...

