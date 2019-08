FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Erholung hat sich am Freitag am deutschen Aktienmarkt erneut die negative Stimmung durchgesetzt. Druck kam gleich von mehreren Seiten. Der Yuan wurde mit 7,0136 wieder über der wichtigen 7er-Marke gefixt, was erneut die Furcht vor einer drohenden Abwertungsspirale aufkommen ließ. Schwache Wirtschaftsdaten aus Frankreich und Großbritannien untermauerten derweil die Rezessionsängste am Markt. Und schließlich verschärft sich die Regierungskrise in Italien weiter - Neuwahlen im Oktober werden immer wahrscheinlicher. Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 11.694 Punkte.

Konjunktursensible Titel wurden gemieden: Im DAX ging es für Thyssenkrupp um 6,5 Prozent nach unten, die Aktie war damit Tagesverlierer im Index. Nicht überraschend stand der Autosektor unter Druck: BMW verloren 2,4 Prozent, Daimler 2,9 Prozent, VW 2 Prozent oder Conti 3,3 Prozent

Bayer gewannen gegen den Trend 2,6 Prozent. In der Spitze lag die Aktie sogar zweistellig im Plus. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob das Unternehmen in den USA im Hintergrund an einem Vergleich mit den Glyphosat-Klägern arbeitet. Einem Bericht zufolge soll der Betrag im Bereich von 8 Milliarden Dollar liegen und damit deutlich niedriger als zuvor befürchtet. Die Forderung der Anwälte der Kläger soll bei 10 Milliarden liegen, was auch noch positiv für Bayer zu werten wäre. Analysten schätzen die Hürden für einen Deal aber als hoch ein.

Freenet verloren 1,2 Prozent trotz guter Zahlen. Bei Autozulieferer Hella ging es gleich 6,6 Prozent abwärts. Die Citigroup sprach von einem düsteren Ausblick, den Hella gegeben habe. Ein besserer Umsatzausblick trieb dagegen Carl Zeiss Meditec um 4,2 Prozent nach oben. Bechtle verloren nach Zahlen 5,2 Prozent - einige Anleger dürften sich an der Marge gestört haben. LEG Immobilien (plus 1,9 Prozent) und Innogy (minus 1,1 Prozent) legten ebenfalls Ergebnisse vor.

SGL markierten ein neues Jahrestief. Belastend wirkte eine Herunterstufung durch Berenberg. Die Analysten sehen Risiken für das zweite Halbjahr. Außerdem werten es die Analysten als Zeichen von Skepsis, dass das Management die Inventarbestände in der Sparte Graphite Materials & Systems (GMS) reduzieren will. SGL verloren 9,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 110,5 (Vortag: 104,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,33 (Vortag: 3,95) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.693,80 -1,28% +10,75% DAX-Future 11.679,00 -0,98% +10,43% XDAX 11.688,60 -1,28% +10,47% MDAX 25.354,02 -0,93% +17,44% TecDAX 2.784,83 -1,56% +13,66% SDAX 10.729,42 -1,50% +12,83% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,19 -20 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2019 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.