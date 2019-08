ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag der Abwärtstendenz an den meisten anderen Börsen in Europa entziehen können. Dort drückte besonders die Regierungskrise in Italien stärker auf die Kurse, die sich am Donnerstagabend als zusätzlicher Belastungsfaktor neben dem US-chinesischen Handelskrieg für Europa und besonders die EU aufgetan hat. Der SMI dürfte in diesem Umfeld auch davon profitiert haben, dass in ihm einige Aktien besonders schwer gewichtet sind, die als eher wenig konjunkturzyklisch gelten, wie Roche und Nestle.

Der SMI gab nur minimal nach auf 9.750 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,52 (zuvor: 56,86) Millionen Aktien.

Tagesgewinner im SMI war der Versicherer Swiss Re mit einem Plus von 0,9 Prozent. Zurich Insurance kamen um 0,6 Prozent voran. Zurich Insurance hatte am Vortag nach dem Quartalsbericht seinen Ausblick erhöht, worauf es von Analystenseite erste Kurszielerhöhungen gab.

Die Schwergewichte Roche und Nestle zogen um 0,9 bzw 0,8 Prozent an, Nestle auf 106,38 Franken. Die Analysten von Jefferies hatten sich positiv zu den Nestle-Quartalszahlen geäußert und das Kursziel auf 121 von 115 Franken erhöht. Insbesondere lobten sie das Steuermanagement des Konzerns angesichts einer gesunkenen Steuerquote, das Raum lasse für positive Überraschungen.

Größter Kursverlierer waren Sika mit einem Minus von 2,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2019 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.