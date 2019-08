Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach den jüngsten Geschäftszahlen seine Schätzungen für den Nettovermögenswert des Immobilienkonzerns erhöht, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts schärferer Regulierungen aber sei er nun mit Blick auf das Mietwachstum etwas vorsichtiger geworden./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 10:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 10:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

