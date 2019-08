Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Übernahme von Metro durch EPGC ist gescheitert. Wie die Gesellschaft des tschechischen Investors Daniel Kretinsky mitteilte, hält sie nach Ende der Annahmefrist rund 41,7 Prozent der Metro-Stammaktien.

Die Übernahme wäre nur zustande gekommen, wenn die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent der Stammaktien erreicht worden wäre. Laut EPGC-Mitteilung sind bis Fristende rund 24,18 Prozent der Stammaktien und 4,4 Prozent der Vorzugsaktien angedient worden.

Am Mittwoch um Mitternacht endete die Annahmefrist für das öffentliche Übernahmeangebot, im Zuge dessen EPGC 16 Euro je Metro-Stammaktie und 13,80 je Vorzugsaktie bot und das Unternehmen mit 5,8 Milliarden Euro bewertete.

Die beiden langjährigen Großaktionäre Meridian und Beisheim - sowie das Metro-Management - lehnten das Angebot als zu niedrig ab. Der langjährige Aktionär Haniel hatte seine Aktien angedient, die ehemalige Unternehmensschwester Ceconomy hatte bereits zuvor ihre zum Verkauf stehenden Anteile über eine Verkaufsoption an EPGC abgestoßen.

Unklar ist, was Kretinsky, der aktuell 17,5 Prozent an Metro hält, strategisch damit weiter vorhat. Kretinsky selbst sagte am Donnerstag, alle Optionen seien offen. "Wir werden wahrscheinlich erstmal den Verkauf des Chinageschäfts und von Real abwarten", sagte Kretinsky laut Sprecher in einem Pressegespräch in Düsseldorf. Derzeit werde man sich mit den 17,5 Prozent begnügen, die man nach dem gescheiterten Übernahmeangebot halte.

In den vergangenen Tagen war die Metro-Aktie signifikant unter den Angebotspreis gefallen. Am Freitag schloss sie kaum verändert bei 14,25 Euro.

