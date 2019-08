DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mit Rückkehrer Mats Hummels und Neuzugang Thorgan Hazard startet Supercup-Gewinner Borussia Dortmund in das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den KFC Uerdingen. Hummels kommt für Ömer Toprak ins Team und bestreitet sein erstes Pflichtspiel für den BVB seit dem Pokalfinale 2016. Der Ex-Gladbacher Hazard steht erstmals in eine Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten in der Startelf. Er spielt für Raphael Guerreiro, der, wie der BVB am Abend mitteilte, aufgrund einer Muskelverletzung für "etwa zwei Wochen" ausfällt./ri/DP/fba

