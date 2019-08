Das war keine Überraschung: Das Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens ist im 2. Quartal 2019 erstmals seit Ende 2012 wieder geschrumpft. Vor allem besorgniserregend: Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ging um 2,3 % zurück. Dies ist der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2009. Die Angst vor einem harten Brexit ohne Austrittsvertrag lässt die Marktteilnehmer mit wachsender Unsicherheit zurück, was ihre Investitionen und andere wirtschaftlichen Aktivitäten lähmt.Aber nicht nur diese. Denn ein Blick in die Vergangenheit seit der Volksbefragung am 23.06.2016 zeigt: Die aktuelle Unsicherheit wird sich auch nach einem Brexit am 31.10.2019 nicht einfach verflüchtigen. Und wirklich zur Beruhigung der Nerven trägt es auch nicht bei, dass die britische Regierung darüber nachdenkt, den 31. Oktober zum "bank holiday" zu machen, wie Brexit-Minister Michael Gove mitteilte. Damit blieben die Banken geschlossen.

