Unterföhring (ots) - Er ist zurück: "Big Brother"-Legende Zlatko zieht am Freitagabend in der SAT.1-Auftaktshow von "Promi Big Brother" auf den Campingplatz. Für den Kult-Bewohner der ersten Stunde hat das Abenteuer unter 24-stündiger Kamerabeobachtung begonnen.



Zlatko trifft auf dem Campingplatz auf seine prominenten Mitbewohner: GNTM-Kandidatin Theresia, TV-Detektiv Jürgen Trovato, Sänger Joey Heindle, Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTube-Star Chris, "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, Wollersheim-Frau Ginger Costello Wollersheim, Frauenschwarm Tobi Wegener, Hellseherin Lilo von Kiesenwetter, Schlagerstar Almklausi und Schauspielerin Sylvia Leifheit.



"Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August

- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf

Joyn

- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late Night

Show", live auf sixx und auf Joyn Hashtag zur Show: PromiBB



