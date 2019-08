Projekte zum Schutz von Wäldern und der Artenvielfalt werden vorübergehend nicht mehr unterstützt. Es geht laut Umweltministerium um einen zweistelligen Millionenbetrag.

Wegen der starken Zunahme von Regenwald-Rodungen in Brasilien will die Bundesregierung die Förderung von Projekten zum Schutz von Wäldern und Artenvielfalt in dem Land stoppen. "Die Politik der brasilianischen Regierung im Amazonas(-Gebiet) lässt Zweifel aufkommen, ob eine konsequente Reduzierung der Entwaldungsraten noch verfolgt wird", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstag). Erst wenn ...

