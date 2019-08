In der Kalenderwoche 32 (KW32) zu Anfang August hat die Photon Energy N.V. ihre 7,75%-Anleihe aus dem Jahr 2017 (ISIN: DE000A19MFH4) mit einem Volumen von 7,5 Mio. Euro am KMU-Anleihen-Markt aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102% zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Das Gesamtvolumen der Photon Energy-Unternehmensanleihe, deren Laufzeit am 26.10.2022 endet, beläuft sich damit auf 37,5 Mio. Euro. Zudem meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 17,6 % sowie positive Ergebnisse im zweiten Quartal 2019, was hauptsächlich auf die Steigerung des Stromerzeugungsumsatzes und die Erweiterung des eigenen Portfolios an PV-Kraftwerken zurückzuführen sei.

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) kann bereits kurz nach dem Ende der Zeichnungsphase ihrer 6,00%-Debüt-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YNRD5) ein Volumen in Höhe von 1,8 Mio. Euro bei institutionellen Investoren nachplatzieren. Das ausgegebene Gesamtvolumen der an der Börse München gelisteten MOREH-Anleihe beläuft sich damit auf 10,08 Mio. Euro. Die R-LOGITECH S.A.M. blickt nach eigenen Angaben auf ein "zufriedenstellendes erstes Halbjahr 2019" zurück. Der Konzernumsatz konnte auf vergleichbarer Basis um 54,1% von 56,4 Mio. Euro auf 86,9 Mio. Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 30,7% von 8,8 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro. Durch die erfolgte Übernahme der Euroports Holdings S.à.r.l. erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2019 eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA. In der Woche notierte die 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH (ISIN: DE000A19WVN8) mit ihrem aufgestocktem Gesamtvolumen ...

