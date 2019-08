Der Anbieter von Produktivitätssoftware Atlassian (WKN:A2ABYA) veröffentlichte seine Ergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss. Wie schon im dritten Quartal zogen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen den Gewinn in Mitleidenschaft. Für den Zeitraum zum 30. Juni stiegen jedoch sowohl der Umsatz als auch das bereinigte Ergebnis mit starken zweistelligen Prozentsätzen. Hier erfährst du, was die Investoren wissen müssen. Atlassians Ergebnisse: Die nackten Zahlen Kennzahl Q4 2019 Q4 2018 Veränderung ...

