Es gibt mehrere gängige Auffassungen über die Investoren von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. So denkt man bei Bitcoin-Investoren im Allgemeinen an jüngere Menschen und an eine sehr kleine Teilmenge der Bevölkerung. Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wer sich für Bitcoin interessiert und in Bitcoin investiert, hat Grayscale kürzlich eine Umfrage in Auftrag gegeben. In dieser von Q8 Research durchgeführten Erhebung wurden 1.100 US-Investoren im Alter zwischen 25 und 64 Jahren nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...