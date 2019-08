Porsche ist stolz darauf, dass der Taycan seine volle Leistung auch beim mehrmaligen Beschleunigen in direkter Folge abrufen kann. In einem Video demonstriert der Sportwagenbauer nun, was das erste Elektroauto aus Zuffenhausen können soll. Jonny Smith konnte sich für den Youtube-Kanal "Fully Charged" nun in einem Vorserienfahrzeug davon überzeugen und sprintete 26-mal hintereinander von null auf 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...