Erweitertes Angebot für Projektmanager und Teams, die ihre eigene "Arbeitsweise" bestimmen möchten

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende gemeinnützige Mitgliederverband für den Berufsstand Projektmanager, meldete heute die Übernahme von Disciplined Agile (DA). Das DA-Toolkit ist der weltweit einzige umfassende und flexible Wissensfundus (BOK), der Einzelpersonen, Teams und Unternehmen klare und praktische Anleitungen gibt, mit denen sie ihre eigene Arbeitsweise in einem kontextspezifischen Umfeld bestimmen können. Zu den Hauptgrundsätzen von DA gehören eine kundenorientierte Philosophie, ein eher pragmatischer als puristischer Ansatz, die Bereitstellung einer Reihe von agilen und schlanken Optionen, kontextbasierte Vorgehensweisen und optimierte Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen. Unter Anwendung des DA-Toolkits können Organisationen alle Methoden oder Rahmenrichtlinien nach Wunsch anpassen wie etwa traditionell, Scrum oder SAFe -, um Ergebnisse zu erzielen, mit denen sie sich von der Konkurrenz abheben.

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen bietet Stakeholdern einen einzigartigen und beispiellosen Wertvorschlag, um ihr persönliches Team und die Flexibilität des Unternehmens zu verbessern.

Vorteile von Disciplined Agile:

Mitglieder des PMI erhalten starke, überzeugende neue Fähigkeiten und Zertifizierungen, die ihnen Vorteile verschaffen und Türen öffnen.

Aktuelle Anwender von Agile können einen bewussteren und maßgeschneiderten Agilitätsansatz implementieren, der von einer agilen und schlanken Einstellung vorangetrieben und durch kontextgeeignete Prozesse ermöglicht wird. Dies verbessert die Ergebnisse gegenüber stärker präskriptiven Ansätzen.

Unternehmen in der ganzen Welt kommen in den Genuss eines individuellen Ansatzes zur Unternehmensagilität, der für ihre spezifischen Anforderungen und Umgebungen maßgeschneidert ist.

Partner von PMI und DA erhalten Zugang zu einem erweiterten Produktangebot für ihre jeweiligen Stakeholder und Kunden.

Mitglieder von PMI und DA erhalten Zugang zu den Rahmenrichtlinien und Online-Inhalten beider Organisationen sowie zu dem reichhaltigen Umfeld einer breit angelegten, vielseitigen Gemeinschaft.

PMI President und CEO Sunil Prashara kommentierte: "Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Baustein für das PMI damit werden neue Arbeitsweisen in einer zunehmend agilen Welt erschlossen und die Fähigkeiten von Projektmanagern und agilen Fachleuten erheblich ausgedehnt. Das PMI ist nun in einer Position, seinen Mitgliedern noch mehr Wert zu bieten, indem Projektmanagern, agilen Führungskräften und ihren Teams in allen Phasen ihrer Karriere ein umfassendes Spektrum von Produkten, Dienstleistungen, Schulung und Zertifizierungen geboten wird manchmal sogar noch bevor ihnen klar wird, dass sie diese brauchen. Und ganz unabhängig vom Ansatz ob traditionell oder agil, Projekt oder Produkt ist das PMI in einer einzigartigen Lage, Einzelpersonen und den Organisationen, in denen sie tätig sind, Wert zu bieten."

Mark Lines, Mitbegründer von Disciplined Agile zusammen mit Scott Ambler, ergänzte: "Fast alle Firmen sind heutzutage bestrebt, agiler zu werden. Universallösungen sind manchmal ein guter Ausgangspunkt, aber bald kommt man damit nicht mehr weiter. Mit seinem speziellen Ansatz erkennt Disciplined Agile an, dass jede Organisation anders ist und dass es innerhalb jeder Organisation verschiedene Vorgehensweisen gibt. Disciplined Agile kommt Ihnen entgegen und ermöglicht Ihnen die Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für genau die Art und Weise, wie Sie und Ihre Organisation arbeiten müssen."

Mit der Integration der Übernahme wird sofort begonnen und das PMI wird seinen Mitgliedern und anderen Interessengruppen zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten mitteilen.

Über das PMI

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende gemeinnützige Berufsverband für Projekt-, Programm- und Portfoliomanager. Das PMI wurde 1969 gegründet und unterstützt mehr als drei Millionen Fachleute in fast allen Ländern der Welt durch weltweite Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Fortbildung und Forschungsarbeit. Das PMI fördert Berufslaufbahnen, verbessert Unternehmenserfolge und dient der Weiterentwicklung des Berufsstandes Projektmanagement durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Gemeinschaften, Ressourcen, Hilfsmittel, akademische Forschung, Publikationen, Fortbildungskurse und Networking-Chancen. Als Mitglied der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com ein Forum für globale Online-Gemeinschaften, die mehr Ressourcen, bessere Hilfsmittel, größere Netzwerke und breitere Perspektiven bereitstellen. Besuchen Sie uns unter www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter unter @PMInstitute.

Über Disciplined Agile

Das Toolkit von Disciplined Agile ist der branchenführende Ansatz, um Einzelpersonen und Teams behilflich zu sein, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Arbeitsweisen zu verbessern und ihren Organisationen im Interesse einer besseren Entscheidungsfindung zu agilen und schlanken Strategien zu verhelfen. Zertifizierte Partner und Trainer bieten ein maßgeschneidertes Erlebnis, um die Bereitstellung von IT-Lösungen zu optimieren und ein wirklich agiles Unternehmen zu schaffen. Unternehmen verlassen sich zunehmend auf zertifizierte Disciplined-Agile-Trainer und unsere Partner, um die Wertschöpfung in ihren Unternehmen zu beschleunigen. Hierbei kommen disziplinierte, agile Strategien zum Einsatz, die die Realität einer agilen Bereitstellung in einem komplexen Unternehmensumfeld widerspiegeln. Mehr als 12.000 Fachleute in 30 Ländern wurden in der Methode von Disciplined Agile ausgebildet und es wurden bereits mehr als 50.000 Disciplined-Agile-Bücher verkauft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190810005011/de/

Contacts:

Mary Ortega, +1 610 356 4600, App. 7030

mary.ortega@pmi.org