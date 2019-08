Liebe Leser, in unserem Börsenbrief gibt es täglich Anlageideen, mit denen Sie den Minuszinsen ausweichen können und 5 - 10% pro Jahr anpeilen dürfen. Und mit uns seit Jahren auch erreichen. Zwei Kollegen einer großen Tageszeitung twitterten heute früh, dass Sie beim Vergleich Gold vs. europ. Aktien Tränen in den Augen hätten. Zulasten der Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...