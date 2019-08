von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDoylestown liegt 55 Kilometer nördlich von Amerikas sechstgrößter Stadt Philadelphia. Als 1745 der Namensgeber dort "William Doyle's Tavern" eröffnete, begann die Geschichte der Kleinstadt an der Ostküste, in der heute mehr als 10.000 Menschen wohnen. Einer von ihnen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...