Travelzoo gibt es schon seit der Jahrtausendwende und wurde von einem Deutschen in den USA gegründet. Die Idee war die besten Reisedeals redaktionell herauszusuchen und mittels einer Email zu verbreiten, was Mehrwert für den Kunden schuf. Umsätze wurden durch einfache Affiliateprovisionen erzielt. Reisedeals wurde aber immer umkämpfter und Travelzoo stürzte als Aktie regelrecht ab. Das Unternehmen ist aber profitabeller als man auf den ersten Blick sieht, da das Asiengeschäft sehr defizitär ist, was man aber verkaufen könnte. Auch konnte die Mobile App konnte sich zuletzt vom Produkt und Conversion verbessern, wodurch Travelzoo vielleicht wieder einmal ein Übernahmekandidat werden könnte.

