Die integrierten Application Management- und preisgekrönten Supportdienste des Unternehmens bieten SAP-Lizenznehmern eine einzigartige Lösung zum Vereinfachen von IT-Operationen und Freisetzen von Ressourcen, um die Innovationskraft zu stärken und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -diensten sowie der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die weltweite Verfügbarkeit seiner Application Management Services (AMS) für SAP-Unternehmenssoftware bekannt. Neben der Nutzung von Rimini Streets Supportdiensten für SAP, die kostspielige und geringwertigere jährliche Supportleistungen vom Softwareanbieter ersetzen, können Kunden ab sofort ihre SAP-Systeme mit einer schlüsselfertigen Lösung über Rimini Street laufen lassen, die Application Management- und Supportdienste für SAP-Unternehmenssoftware integriert.

Rimini Street hat für Kunden in Nord- und Südamerika seine integrierten Application Management- und Supportdienste erfolgreich bereitgestellt und kündigte heute die weltweite Verfügbarkeit seiner Application Management Services für SAP an, um diese auf die derzeit global verfügbaren Supportdienste für SAP abzustimmen. Das AMS von Rimini Street für SAP umschließt folgende Kernfunktionen: operativer Support, einschließlich integrierter Problembehebung, Case Management und Ursachenanalyse, um die laufenden Operationen zu optimieren; Systemverwaltung; SAP Basis-Support; Überwachung der Systemgesundheit durch proaktive Analyse, präventive Systemempfehlungen und Ereigniserkennung; sowie Enhancement-Support für komplexe SAP-Softwarelandschaften.

Bewährter, erfolgskritischer Anbieter von preisgekrönten Supportdiensten

Beinahe 1.900 Kunden von Rimini Street in aller Welt, darunter über 100 Fortune 500- und Global 100-Unternehmen, profitieren von den reaktionsschnelleren und robusteren Unternehmenssoftware-Produkten und -Diensten des Unternehmens. Darüber hinaus konnten Kunden von Rimini Street schätzungsweise über 4 Milliarden USD an Kosten einsparen, die stattdessen gezielt zum Erreichen strategischer und operativer Ziele eingesetzt werden konnten.

Die SAP-Supportdienste von Rimini Street ersetzen kostspielige jährliche Supportleistungen von geringwertigeren Softwareanbietern und maximieren die Lebensdauer sowie Rentabilität vorhandener Softwareinvestitionen, die keine Upgrades oder Migrationen zu SAP S4/HANA erfordern. Rimini Streets kontinuierliche Unterstützung der SAP ECC-Version für mindestens weitere 15 Jahre vermeidet beträchtliche Kosten und Risiken, die mit SAPs angekündigtem Ende der Mainstream-Wartung für seine ECC 6-Version im Jahr 2025 verbunden sind. Das AMS von Rimini Street für SAP vergrößert den Umfang von Supportleistungen, die für Kunden verfügbar sind, welche die Vorteile nutzen möchten, die die Anwendung einer integrierten Betriebs- und Supportlösung von einem einzelnen, zuverlässigen Anbieter birgt.

Traditionelles AMS zeichnet sich durch mangelnde Kompetenz sowie schlechten Service, Wert und Ergebnisse aus

Laut Top-Analysten war der globale Markt für Application Management Services 2018 zwischen 82 und 90 Milliarden USD schwer, mit einer Wachstumsrate von über fünf Prozent jährlich. Dennoch sind viele Kunden mit ihren AMS-Anbietern und -Diensten nicht zufrieden und bewerten sie als "schlecht", einschließlich Kompetenz- und Erfahrungsspektrum der zugewiesenen Ressourcen, des gelieferten Werts und der Geschäftsergebnisse. Traditionelle AMS-Modelle stehen oftmals dem Problem getrennter Application Management- und Support-Ebenen gegenüber, wie es bei vielen Anbietern der Fall ist. Das führt zu einer mangelhaften Serviceleistung mit geringerer Prognostizierbarkeit, weniger Kontrolle und größerer Ungewissheit bezüglich der Realisierung kritischer Arbeitsergebnisse und Zielsetzungen.

Traditionelle AMS-Modelle erzielen außerdem schlechte Ergebnisse, indem Anreize geschafft werden, AMS-Verträge zu unterbieten und billigere, unerfahrenere Ressourcen zu nutzen, um anschließend erforderliche Gewinnmargen zu fingieren, indem auf kostspielige "nicht im Leistungsumfang enthaltene" abrechenbare Beratung und neue Projekte gedrängt wird, die aktuelle Systeminvestitionen ersetzen und nicht optimieren.

Rimini Street bietet eine innovativere, stärker integrierte und bessere SAP-Supportlösung

Kunden sind stets auf der Suche nach neuen, innovativen AMS- und Supportlösungen für Unternehmenssoftware, die ein besseres Service-Modell, bessere technische Ressourcen, einen besseren Gesamtwert und bessere Geschäftsergebnisse bieten, mit denen sie ihre strategischen und operativen Ziele realisieren können.

Um die Herausforderungen und Grenzen traditioneller AMS und jährlicher Supportleistungen vom Anbieter zu überwinden und Kunden besser zu betreuen, bietet Rimini Street ein integriertes Modell für AMS- und Supportdienste samt eines Serviceteams mit Enterprise Account Manager, einem sehr erfahrenen Primary Support Engineer und einem Enterprise Account Manager, die gemeinsam den Kundenerfolg fördern. Das Modell von Rimini Street ist nicht nur wirtschaftlicher, sondern bietet auch effizienteren Support, was ein höheres Serviceniveau, stärkere Rechenschaftspflicht und direkten Zugang zu erfahrenen Technikern bietet.

"Wir glauben, das IT entscheidend ist, um unsere Geschäftsziele zu erreichen, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen und Wachstum zu fördern, und unser SAP ERP-System ist eine wichtige Komponente unserer Strategie. Wir sind darauf angewiesen, dass es reibungslos läuft", so Marco A. Lamim, Information Systems Manager für Promon Engenharia, ein brasilianischer Anbieter von Infrastrukturlösungen für Kunden in den Sektoren Energie und Biokraft, Bergbau und Metallurgie, Öl und Gas, Düngemittel sowie Chemie und Petrochemie. "Rimini Street bietet Promon Engenharia seit 2016 erstklassigen SAP-Support und hat vom ersten Tag an einen ultraschnellen, hochwertigen Service geliefert. Aufgrund dieser positiven Erfahrung haben wir beschlossen, die Rolle von Rimini Street zu vergrößern und sie mit unserem SAP ERP-System zu betrauen, sodass wir die Application Management Services von Rimini Street für SAP nutzen können. Jetzt arbeiten wir mit einem einzelnen, zuverlässigen Anbieter, der unser SAP-System mit einer integrierten Lösung betreibt und unterstützt, durch die wir erhebliche Kosten sparen, Zugang zu kompetenteren Technikern erhalten und bessere Geschäftsergebnisse für Promon Engenharia erzielen können."

Rimini Street AMS- und Supportdienste für SAP optimieren IT-Operationen

Das Modell von Rimini Street ist darauf ausgerichtet, Kunden zu helfen, schnellere IT-Dienste zu leisten, einen reibungsloseren Systembetrieb mit weniger Ausfallzeiten zu bieten und die Bereitstellung von Anwendungen mit optimierten Operationen zu beschleunigen, die bessere Agilität bieten und weniger Risiken für die Serviceerbringung bergen ohne mehrere Anbieter koordinieren zu müssen.

"Dadurch, dass wir nur noch einen zuverlässigen Anbieter haben, der Support und Betrieb unseres SAP-Systems integriert, können wir unsere SAP-Investitionen noch stärker optimieren und unsere IT-Prozesse vereinfachen. Gleichzeitig wird uns der Freiraum verschafft, Innovationsinitiativen zu verfolgen, die Promon Engenharia bei der Umsetzung seiner Geschäftsziele unterstützen", fügte Lamim hinzu.

"Die einzigartigen, integrierten Application Management- und Supportdienste von Rimini Street für SAP können Kunden mit den einfachsten bis hin zu den komplexesten globalen SAP-Landschaften helfen, den Wert und die nützliche Lebensdauer ihrer aktuellen SAP-Investitionen zu maximieren und Ressourcen für Innovationsbereiche aufzubringen, die den Wettbewerbsvorteil stärken und das Wachstum ankurbeln", so Seth A. Ravin, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. "Rimini Street bietet SAP-Lizenznehmern, die weiterhin auf ihre erheblichen Investitionen in aktuelle SAP ECC-Systeme bauen möchten, einen bewährten alternativen Strategieplan und eine umfassende Lösung für mindestens weitere 15 Jahre, gegenüber SAPs angekündigtem Ende der Mainstream-Wartung für seine ECC 6-Version im Jahr 2025."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet erstklassige, ultraschnelle und integrierte Application Management- und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware erhebliche Kosten sparen, Ressourcen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Nahezu 1.900 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als Anbieter ihres Vertrauens für Unternehmenssoftware-Produkte und Dienstleistungen entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden oder neuen Rechtsstreitigkeiten und staatlichen Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; die Kundenannahme unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Application Management Services, Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 8. August 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

