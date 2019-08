Das Drama einer Wirtschaftswunder-Firma, die nach goldenen Nachkriegsjahren in die falschen Hände fiel und ihr Erbe verspielte.

Das Unternehmen scheut weder Kosten noch Pathos, um seinen Neuanfang zu feiern: "The greatest comeback ever", das größte Comeback aller Zeiten, kündigt Kettler im Frühjahr bei der Münchner Sportmesse Ispo an. Wuchtige Fotos von Boxchampion Muhammad Ali, Tennisstar Martina Navratilova und Golfspieler Tiger Woods zieren den Messestand des Freizeitkonzerns und rahmen die Kulisse für "das neue Kettler". Warum auch nicht? Auch die Sportlegenden haben nach schweren Niederlagen große Triumphe errungen. Und genauso soll es nun auch bei dem Sauerländer Traditionsbetrieb laufen, verspricht Unternehmenschef Olaf Bierhoff. Der Slogan sei Ausdruck von Stolz und Selbstbewusstsein. "Wir waren am Boden", sagt Bierhoff, "hatten mehr Downs als Ups in den letzten Jahren. Aber wir haben es geschafft."

Kaum sechs Monate sind seither vergangen. Doch ein Comeback feiert bislang nur die Krise bei Kettler. Ende Juli meldete das Unternehmen Insolvenz an, zum dritten Mal in vier Jahren. Geschäftsführer Bierhoff hat das Unternehmen verlassen. Wieder steht Kettler vor dem Aus. Wieder müssen Mitarbeiter um ihre Jobs bangen. Wieder droht mit der Marke für viele Deutsche ein Stück Kindheit unterzugehen: Das Kettcar von Kettler war nicht nur eine Konsum- und Spielzeugikone des 20. Jahrhunderts. Sondern jahrzehntelang das Symbol für die Erstmobilisierung deutscher Vorstadtkinder.

"Die Kraft der Marke ist beeindruckend und eine der wichtigsten Stützen" für das Unternehmen, sagt die Düsseldorfer Juristin Annamia Beyer, die Kettler im aktuellen Insolvenzverfahren berät. Sie ist überzeugt: "Die Sanierung hat Aussicht auf Erfolg." Auch der vom Gericht eingesetzte vorläufige Insolvenzsachwalter Georg Kreplin, der die Rettungsmission überwacht, sieht "gute Chancen, das Unternehmen zu erhalten" - sofern "bei Kettler jetzt die Hausaufgaben erledigt werden".

Zuversicht ist immer gut. Doch die Insolvenzspezialisten wissen auch, wie heikel die Lage am Firmensitz im westfälischen Ense-Parsit wirklich ist. Und dass es sich beim Fall Kettler um ein Drama handelt, das in seinen Wendungen und in seinem Spektakelreichtum seinesgleichen sucht in der Wirtschaftsrepublik Deutschland. Es erzählt von einem Gründer mit genialen Geschäftsideen, der sein Unternehmen nach Gutsherrenart und mit strenger Hand führt. Vom märchenhaften Aufstieg eines Unternehmens in der Bonner Republik und vom missglückten Übergang auf die nächste Generation. Und von Beratern und Günstlingen, die vom Glanz der Marke profitieren, die die Firma plündern und schließlich drei Mal in die Insolvenz wirtschaften. Fünf Akte zählt das netflixreife Mittelstandsdrama bislang. Und es ist noch nicht zu Ende.

Der Aufstieg

Parsit also, ein Dorf am nördlichen Rand des Sauerlandes, geprägt von Fachwerkhäusern, vom Charme der Schützen- und Feuerwehrfeste, nach Dortmund sind es etwa 40 Kilometer. Hier in Parsit, das heute zur Gemeinde Ense gehört, schneidet Heinz Kettler, 22, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg Alubleche verschrotteter Kriegsflugzeuge zu Tortenplatten zusammen. Das ist der Anfang. Kettler sieht, dass es die Wirtschaftswunderdeutschen nach der Arbeit ins Freie zieht, in die Berge, an die Seen, ans Meer. Er stellt 1951 den Campingsessel Piccolo vor, ein klappbares Stahlgestell, bespannt mit Baumwollstoff. Und erfindet später einen Campingtisch, der perfekt in den Kofferraum eines VW Käfer passt.

Vor allem aber entwickelt Kettler einen Sinn für Trends. Er unternimmt eine Bildungsreise in die USA, entdeckt dort Anfang der Sechzigerjahre ein Kinder-Tretauto und entwirft, zurück im Sauerland, eine deutsche Version: ein Sitz, vier Räder, Lenkrad und Kettenantrieb - das Kettcar. Der Name steht heute im Duden.

Und Kettler expandiert. Er erweitert die Produktpalette der Firma um Gartenmöbel und Fitnessgeräte; der Fettwegstrampler Golf avanciert in den Achtzigerjahren zum beliebtesten Sportgerät Europas. 1977 bringt Kettler als welterster Hersteller ein Fahrrad mit Aluminium-Rahmen auf den Markt: leicht, rostfrei - und teuer.

Zehn Jahre später, Ende der Achtzigerjahre, beschäftigt Kettler 3500 Mitarbeiter an vier Standorten, in Ense, Werl, Kamen und Hanweiler (Saarland). Das Unternehmen exportiert in 60 Länder, steht im Zenit seines Erfolgs. Der Reichtum von Heinz Kettler ist beträchtlich. Er hat Ländereien, Immobilien und Bargeld eingesammelt.

Das Familiendrama

Doch so erfolgreich Heinz Kettler auch ist - sein Familienleben liegt in Trümmern. Sein Sohn Heinz junior, damals ...

