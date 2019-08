Nach der Verschärfung im Handelsstreit zwischen USA und China dürfte es am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche volatil zugehen. Zumal nun auch in Europa politische Risiken den Anlegern die Laune verderben könnten. Doch Aktien bleiben diesen Zeiten für Anleger alternativlos. Was nun die Kurse bewegen könnte. Am vergangenen Freitag ging der Leitindex DAX bei 11.693 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht verlor das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit 1,5 Prozent. Der MDAX gab auf 25.354 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...