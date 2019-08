EUR/USD: Fed und EZB nehmen es locker

Seit den Tops von Anfang 2018 bei 1,25 US-Dollar ging es für die europäische Gemeinschaftswährung um rund 10 Prozent nach unten. Der Euro notiert aktuell nur knapp über dem 26-Monats-Tief von Ende Juli bei 1,11 US-Dollar.

Sollte diese Unterstützung unterschritten werden, wäre dies ein massives Verkaufssignal. In diesem Fall stellen sich die nächsten Korrekturziele auf 1,08 und 1,06 US-Dollar. Für weitere Rückschläge des Euro sprechen die Sorgen über den weiteren Verlauf der Konjunktur in Europa. Gleichzeitig brummt die US-Wirtschaft weiterhin, was sich belastend auf den Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung auswirkt.

