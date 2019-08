Rostock (ots) - Am vergangenen Wochenende fand mit der 29. HanseSail das große Treffen der Traditionssegler, Großsegler und Kreuzfahrtschiffe in Rostock statt. Zwei AIDA Schiffe waren ebenfalls vor Ort und fungierten als beliebtes Selfiemotiv von Kreuzfahrtbegeisterten und Schaulustigen gleichermaßen.



Zum Höhepunkt der HanseSail lag am Samstag, 10. August 2019, AIDAdiva von 8 bis 18 Uhr am Warnemünde Cruise Center. Am 11. August 2019 folgte AIDAmar mit Kapitän Martin Rittig. Der gebürtige Rostocker schwärmt von der einmaligen Atmosphäre des maritimen Events: "An diesen zwei Tagen hatten unsere Kussmundschiffe die Poleposition im Hafen. Durch die vielen Segelschiffe und Besucher ist die Ein- und Ausfahrt für unsere Gäste immer ein ganz besonderes Highlight!"



Insgesamt verzeichnet das Kreuzfahrtunternehmen 45 Anläufe im Jahr 2019 in Warnemünde. Auf dem Programm stehen verschiedene Reisen zu den Perlen der Ostsee wie St. Petersburg, Helsinki, Stockholm und Kopenhagen.



Wer im kommenden Jahr eine Ostsee-Kreuzfahrt plant, kann die 30. HanseSail vom 6. bis 11. August 2020 wunderbar mit einer AIDA Reise kombinieren. Dazu bieten sich verschiedene Reisen an, je nachdem, ob man die HanseSail vor oder nach der AIDA Kreuzfahrt besucht, zum Beispiel mit der 7-tägigen Ostseekreuzfahrt von AIDAdiva vom 8. bis 15. August 2020.



Schiffsdaten AIDAdiva AIDAmar

Kapitän Nikolaos Nitschai Martin Rittig

Bauwerft Meyer Werft Papenburg Meyer Werft Papenburg

Taufe 20.04.2007 in Hamburg 12.05.2012 in Hamburg

Länge über alles 252 m 252 m

Breite 32 m 32 m

Tiefgang 7,2 m 7,3 m

Höhe über Wasserlinie 48 m 51 m

Anzahl Decks 13 14

Passagierkabinen 1025 1097 Überblick über AIDA Reisen zur HanseSail 2020:

"Ostsee ab Warnemünde 1" 7 Tage mit AIDAdiva vom 1. bis 8. August

bzw. 8. bis 15. August 2020

"Ostsee ab Warnemünde 2" 10 Tage mit AIDAmar vom 27. Juli bis 6.

August bzw. vom 6. bis 16. August 2020 "Skandinavien &

Großbritannien" 14 Tage mit AIDAaura vom 26. Juli bis 9. August 2020

"Schärengärten der Ostsee" 12 Tage mit AIDAaura vom 9. bis 21. August

2020 Pressekontakt:



