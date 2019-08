Berlin (ots) - Der Mobilfunk in Deutschland hat mehr Lücken als bisher bekannt. Das geht aus einer Analyse der Londoner Firma "Opensignal" hervor, über die der Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) berichtet. Danach haben deutsche Smartphone-Nutzer mit LTE-Vertrag in durchschnittlich nur 77 Prozent der Zeit wirklich Zugang zum LTE-Netz. Im Vergleich von 87 Ländern landet Deutschland damit auf Platz 54 zwischen dem Senegal und Marokko.



https://www.tagesspiegel.de/politik/kein-empfang-in-deutschland-linke-und-gruene-kritisieren-netzpolitik-der-bundesregierung/24891434.html



