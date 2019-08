BERLIN (Dow Jones)--Immer mehr deutsche Versicherer spielen mit dem Gedanken, angesichts der niedrigen Zinsen das Geld der Kunden in ihren Tresoren zu bunkern. "Je niedriger die Zinsen sind, desto attraktiver wird es, Geld in Tresoren zu lagern", sagte der Chefvolkswirt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Klaus Wiener, dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Einige Versicherer schauen sich das derzeit sehr genau an", so Wiener, der auch Mitglied der GDV-Geschäftsführung ist. "Wenn die Zinsen weiter sinken und man das Bargeld nicht verbietet, ist es für die Versicherer zunehmend attraktiv, Geld in den Tresor zu legen."

Die deutschen Versicherer gehören mit einem Volumen von rund 1,7 Billionen Euro zu den größten Anlegern am Kapitalmarkt, schreibt die Zeitung weiter. Angesichts der niedrigen Zinsen wird die Kapitalanlage aber immer schwieriger. "Kaum ein deutscher Versicherer kauft mehr Bundesanleihen", sagte Wiener. Energisch wehren sich die Versicherer aber gegen Pläne aus Brüssel, die Versicherungsunternehmen stärker in nachhaltige Kapitalanlagen zu drängen. "Ich bin gegen eine regulatorische Pflicht, Geld in Ökoanlagen zu stecken", betonte Wiener. Weder wisse man, was eine grüne Anlage ist, noch könne man das Anlagerisiko einschätzen. "Wenn Sie vor zehn Jahren Aktien von Solaranlagenherstellern gekauft hätten, hätten Sie von 100 Euro jetzt gerade noch zehn".

