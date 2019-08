Der Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Brandenburg, Benjamin Raschke, hat den Kohleausstieg als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei genannt. Die Koalitionsfrage hänge zudem vom Ziel einer offenen Gesellschaft und vom Ausbau von Bus und Bahn ab, sagte Raschke am Samstag auf einem Kleinen Parteitag der Grünen in Potsdam. Angesichts der jüngsten Umfragen sei die Lage unübersichtlich geworden. "Die SPD ist im freien Fall", sagte Raschke. Derzeit regiert in Brandenburg Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit einer rot-roten Koalition.

Nach einer am Freitag veröffentlichten repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag der "Märkischen Allgemeinen" wäre die AfD derzeit mit 21 Prozent stärkste Kraft in dem Bundesland, gefolgt von der CDU mit 18 Prozent, der SPD mit 17 Prozent, den Grünen mit 16 Prozent und der Linken mit 14 Prozent. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt./kp/DP/fba

