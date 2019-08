Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Folgen des Handelsstreits haben mittlerweile auch die US-Konjunktur selbst erreicht, so die Analysten von Postbank Research. Sinkende Exporte und eine abnehmende Investitionsneigung würden sich in der Entwicklung der US-Industrieproduktion (Do., 15.08., 15:15 Uhr) niederschlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...