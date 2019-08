Bonn (www.aktiencheck.de) - Die positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze (Do., 15.08., 14:30 Uhr) in den letzten Monaten dürfte sich auch im Juli weiter fortgesetzt haben, so die Analysten von Postbank Research. Gestützt werde diese Entwicklung durch die zwar etwas schwächere, aber immer noch gute Stimmung unter den Verbrauchern sowie die sehr gute Lage am US-Arbeitsmarkt. ...

