Bielefeld (ots) - Natürlich muss die CDU in der Klimapolitik an Profil gewinnen. Das Thema nicht länger allein den Grünen überlassen zu wollen, darf aber nicht bedeuten, grüner als die Grünen zu werden. Den Fehler hat die SPD bereits vorgemacht. Und wenn man die ersten Reaktionen der Grünen sieht, dann ist die CDU gerade dabei, genau diesen falschen Weg einzuschlagen. Denn was die Grünen nach Kramp-Karrenbauers Vorstoß zuerst fordern: neue Schulden für mehr Klimaschutz. Und die könnten in einer Art »Zukunftshaushalt« ausgelagert werden. Diesen Begriff hat Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus aus gutem Grund schon mal gesetzt. In CDU und CSU denkt man: Wer, wenn nicht die Union, kann für die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie sorgen? Das stimmt sogar. Aber von Ökonomie ist bei den Christdemokraten derzeit nicht viel zu sehen. Gleichgültig schaut man in der Union dabei zu, wie bei Autoherstellern und Zulieferern Tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Und jetzt für Klimaschutz die Schwarze Null opfern? Dann ist der letzte Rest des Markenkerns weg.



