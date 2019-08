Das Depot Spekulativ stieg mit Schlusstand 11.08. gegenüber der Vorwoche um 3,2 %, erneut deutlich stärker als der MSCI World-Index, der um 0,7 % zulegte (Angaben jeweils auf Franken-Basis). Während der MSCI World-Index seit Depotstart nun bei - 5,3% liegt, ist das Depot sogar aktuell mit 0,55% im Plus (jeweils in CHF).Die Outperformance des Depots seit Auflage am 26.02.2019 gegenüber dem MSCI World-Index konnte damit weiter gesteigert werden und beläuft sich aktuell auf + 5,9 % .Nach bereits in der Vorwoche ausgestoppten Aktien von THYSSENKRUPP + NORDEX wurde in der letzten Woche nun auch noch VOESTALPINE nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen sowie Prognose ausgestoppt (gerissener Stop bei 22,10 EUR).

