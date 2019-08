Die Kurse unserer KMU-Anleihen haben sich fast durch die Bank weg positiv entwickelt im letzten Berichtszeitraum. So darf's natürlich gern weitergehen. Nach rund zwei Dritteln des laufenden Jahres liegt das BondGuide Musterdepot nunmehr exakt 6,0% im Plus. Die neue Hochrechnung für das Gesamtjahr lautet damit auf +8,3%. Das ist etwas höher als zuletzt. Es bedeutet, dass sich die Kurse in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...