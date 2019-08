Zur Finanzierung des Klimapakets plant das Bundesfinanzministerium neue Schulden zu machen. Eckhardt Rehberg lehnt dies ab - und will am Prinzip der schwarzen Null festhalten.

Der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, lehnt neue Schulden zur Finanzierung weiterer Klimaschutzmaßnahmen ab. "Wir wollen am Ende ein Gesamtkonzept haben, das die Finanzierung der neuen Klimaschutzvorhaben ermöglicht, ohne die schwarze Null aufzugeben", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Montag). "Das ist eine Frage der richtigen Prioritäten. Einsparungen an anderer Stelle dürfen kein Tabu sein." Rehberg fügte an: "Wir ...

