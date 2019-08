Das Britische Finanzamt hat die Kryptobörsen in Großbritannien dazu aufgefordert, sämtliche Daten offenzulegen - mit Folgen für Kryptoinvestoren.? Mithilfe der Nutzerdaten will die Steuerbehörde Steuerhinterzieher fassen? Das Finanzamt gibt keine Auskunft über den Umfang der Offenlegung? Auch andere Steuerbehörden verlangen die Nutzerdaten der KryptobörsenOffenlegung soll Steuerhinterziehung mit Bitcoin & Co. aufdeckenMit der Maßnahme der Offenlegung der Nutzer- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...