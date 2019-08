'Rheinpfalz' zu Abschaffung/Soli

Immerhin aber stimmt die Grundrichtung: Die Steuerzahler haben in den vergangenen Jahren viel in die Staatskasse einbezahlt, so dass Minister Scholz einen üppigen Überschuss verwaltet. Da ist es nur recht und billig, den Bürgern Geld zurückzugeben. Vor allem aber bewegt sich wieder etwas in der Groko, ein weiteres Vorhaben des Koalitionsvertrages wird endlich angepackt. Das deutet darauf hin, dass sich CDU, CSU und vor allem die SPD doch noch darauf besinnen, dass ein vorzeitiges Ende ihrer Zusammenarbeit allen Beteiligten Nachteile brächte./yyzz/DP/zb

