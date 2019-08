Nur wer über eine durchgängig sichere Lieferkette verfügt, darf noch verschreibungspflichtige Arzneimittel in Ländern der Europäischen Union verkaufen. Denn seit dem 9. Februar 2019 ist die EU-Richtlinie 2016/161 in Kraft, wonach Pharmaunternehmen neben dem individuellen Erkennungsmerkmal auch eine Vorrichtung gegen Manipulation auf der Verpackung aufbringen müssen. Für deren Kontrolle integriert die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG im Zuge der Umrüstungen, aber auch bei Neuanlagen den Glanzsensor Glare von Sick als Standardlösung im Serialisierungsprozess.Arzneimittelfälschungen führen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...