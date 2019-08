SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der holprigen, vornehmlich von Verlusten dominierten Vorwoche kommt es am Montag an den asiatischen Börsen zu einer Erholung der Kurse. Händler sprechen dennoch von einem von Vorsicht und Zurückhaltung geprägten Geschäft angesichts des wieder stärker in den Vordergrund gerückten Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sei derzeit für einen Deal noch nicht bereit und ein weiteres Verhandlungstreffen im September könne möglicherweise abgesagt werden.

Das Geschäft ist ausgedünnt, weil an den Börsenplätzen in Japan, Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand und Indien feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. In Schanghai legt das Marktbarometer um 0,7 Prozent zu, in Hongkong tendiert der HSI behauptet. Der Kospi in Seoul steigt um 0,4 Prozent, während die Kurse in Sydney im Durchschnitt leicht nachgeben.

Allenfalls für leichte Entspannung sorgt, dass China den Yuan weiter abgewertet hat, dies aber nicht so stark, wie am Markt befürchtet. Der neue Mittelkurs liegt nun bei 7,0211 Yuan je Dollar, verglichen mit einem letzten Kurs von 7,0624 des Onshore-Yuan am Freitagabend.

Die Experten von Goldman Sachs warnten derweil, dass der Handelsstreit größere Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben dürften und senkten ihre Wachstumsprognose. Zugleich rechnen sie nicht mit einer Einigung vor der Präsidentschaftswahl 2020 in den USA. Gleichzeitig hat die UBS aus dem gleichen Grund ihre Wachstumsprognose 2019 für China auf 6,1 von 6,2 Prozent minimal gesenkt. Dabei gehen die Experten davon aus, dass es zu keiner Einigung kommen wird, aber auch zu keiner weiteren Eskalation. Allerdings dürfte Peking seine Geldpolitik lockern und auch den Yuan scharf kontrolliert weiter abwerten.

Cathay Pacific auf Zehnjahrestief

Unter Druck steht in Hongkong die Aktie der Fluglinie Cathay Pacific. Sie verliert 4,4 Prozent auf ein Zehnjahrestief. Hintergrund ist, dass China von der Gesellschaft gefordert hat, solche Mitarbeiter nicht in den chinesischen Luftraum zu lassen, die sich an den "illegalen" Protesten gegen China in Hongkong beteiligt hätten. Dies betreffe nicht nur Flüge nach China, sondern auch solche nach Europa, hieß es dazu bereits am Sonntag von Jefferies. China Eastern und Air China können davon aber nicht profitieren, sondern geben ebenfalls nach, wenn auch längst nicht so stark.

In Seoul profitieren Samsung Electronics von einer positiven Analystenstudie und einer bestätigten Kaufempfehlung der Citigroup. Darin heißt es, dass Samsung trotz des Handelsstreits zwischen Südkorea und Japan der weltweit dominierende Chiphersteller bleiben werde. Samsung gewinnen 1,5 Prozent und stützen als Schwergewicht damit auch den Gesamtmarkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.571,90 -0,19% +16,39% 08:00 Kospi (Seoul) 1.944,79 +0,36% -4,72% 08:00 Schanghai-Comp. 2.794,30 +0,70% +12,05% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.941,79 +0,01% +0,46% 10:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Straits-Times (Sing.) Feiertag KLCI (Malaysia) Feiertag BSE (Mumbai) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:10h % YTD EUR/USD 1,1208 +0,1% 1,1202 1,1187 -2,2% EUR/JPY 118,16 -0,1% 118,31 118,54 -6,0% EUR/GBP 0,9316 +0,1% 0,9305 0,9227 +3,5% GBP/USD 1,2032 -0,0% 1,2037 1,2124 -5,6% USD/JPY 105,42 -0,2% 105,62 105,93 -3,9% USD/KRW 1214,45 +0,6% 1214,45 1211,09 +9,0% USD/CNY 7,0624 +0,2% 7,0624 7,0520 +2,7% USD/CNH 7,0914 -0,1% 7,1002 7,0786 +3,2% USD/HKD 7,8430 +0,0% 7,8428 7,8414 +0,1% AUD/USD 0,6790 +0,1% 0,6783 0,6805 -3,6% NZD/USD 0,6472 +0,1% 0,6463 0,6486 -3,6% Bitcoin BTC/USD 11.440,25 -0,4% 11.488,25 11.816,00 +207,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,36 54,50 -0,3% -0,14 +13,6% Brent/ICE 58,43 58,53 -0,2% -0,10 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.496,97 1.497,34 -0,0% -0,38 +16,7% Silber (Spot) 16,93 16,97 -0,3% -0,05 +9,3% Platin (Spot) 861,89 860,88 +0,1% +1,01 +8,2% Kupfer-Future 2,59 2,59 +0,2% +0,00 -1,9% ===

August 12, 2019 00:53 ET (04:53 GMT)

