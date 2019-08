Sixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 wie erwartet DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis Sixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 wie erwartet 12.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing SE: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 wie erwartet * Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2019 um 9 Prozent auf 428 Mio. Euro * Vertragsbestand und operativer Umsatz wie erwartet leicht rückläufig * EBT knapp über 14 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen * Weiterhin stärkere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr erwartet * Vorstand bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2019 und Mittelfristziele 2021 Pullach, 12. August 2019 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat sich im ersten Halbjahr 2019 im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Das Unternehmen bestätigt zudem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019 sowie die mittelfristigen Ziele für 2021. In den ersten sechs Monaten 2019 legte der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zu, während der Vertragsbestand und der operative Umsatz wie erwartet leicht zurückgingen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert. Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Für das zweite Halbjahr 2019 rechnen wir mit einer stärkeren Geschäftsentwicklung als im ersten Halbjahr. Dazu wird insbesondere die weitere Umsetzung unseres Strategieprogramms ,DRIVE>2021' beitragen. Unser Ziel ist es, Umsatz und Ergebnis mittelfristig deutlich zu steigern. Damit wollen wir der führende Anbieter von längerfristiger Auto-Mobilität in Europa werden." Das Geschäftsmodell von Sixt Leasing soll im Geschäftsjahr 2019 weiterentwickelt werden. Dazu hat der Vorstand verschiedene Maßnahmen in den vier Themenfeldern Produkte, Kundenerlebnis, Segmente & Märkte und Prozesse eingeleitet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wachstums- und Digitalisierungsinitiativen zur Erweiterung und Flexibilisierung des Produkt- und Serviceangebots. In diesem Zusammenhang wurde durch die Hauptversammlung bereits eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands beschlossen. Demnach kann die Gesellschaft bestimmte Serviceprodukte und Dienstleistungen zukünftig auch unabhängig von einem Leasing- oder Flottenmanagementvertrag anbieten bzw. vermitteln. Im Rahmen des Strategieprogramms "DRIVE>2021" konnten im ersten Halbjahr 2019 weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Im Geschäftsfeld Online Retail startete Sixt Leasing über seine Online-Plattform sixt-neuwagen.de eine innovative Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo zur Vermarktung eines brandneuen Fiat 500 Lounge zu besonders attraktiven Konditionen an Privatkunden. Erstmals waren bei einer solchen Kooperation neben dem Fahrzeughersteller auch die Händler integriert. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement wurde die internationale Expansion mit neuen Führungskräften in Österreich, Frankreich und den Niederlanden forciert. Die österreichische Tochtergesellschaft ist zudem nun darauf ausgerichtet, auch Kunden in Osteuropa zu betreuen. In Deutschland wurde das Vertriebsteam verstärkt und die Testphase der neuen Self-Service App "The Companion" für Dienstwagennutzer gestartet. Geschäftsentwicklung in H1-2019 Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) ging im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende Juni 2019 um 2,7 Prozent auf 126.200 Verträge zurück. Im zweiten Quartal war die Vertragsentwicklung hingegen positiv. So erhöhte sich der Konzernvertragsbestand im Vergleich zum Ende des ersten Quartals wieder leicht. Im Geschäftsbereich Leasing wurde die Entwicklung des Vertragsbestands von weiteren Fahrzeugrückläufern aus der 1&1-Kampagne sowie weiteren Rückläufern infolge des im vergangenen Jahr weggefallenen Volumenkunden im Geschäftsfeld Flottenleasing belastet. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement legte der Vertragsbestand weiter zu. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 428,0 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf den starken Anstieg der Verkaufserlöse insbesondere aufgrund der deutlich höheren Zahl an verkauften Leasingrückläufern im Geschäftsfeld Online Retail zurückzuführen. Der operative Konzernumsatz (ohne Verkaufserlöse) blieb mit 232,5 Mio. Euro nahezu stabil (-1,5 Prozent). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Halbjahr 2019 lag mit 14,1 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen (-10,7 Prozent). Die operative Umsatzrendite belief sich damit auf 6,1 Prozent (-0,6 Prozentpunkte). Der Konzernüberschuss betrug 10,4 Mio. Euro (-9,5 Prozent). Ausblick Für das zweite Halbjahr 2019 erwartet der Vorstand eine stärkere Geschäftsentwicklung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Daher wird für das Gesamtjahr 2019 weiterhin mit einer leichten Steigerung des Konzernvertragsbestands sowie einem operativen Konzernumsatz und einem EBT jeweils ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 erwartet der Vorstand weiterhin eine Steigerung des Konzernvertragsbestands um etwa 50 Prozent auf rund 200.000 Verträge und einen deutlichen Anstieg des operativen Konzernumsatzes auf rund 650 Mio. Euro. Das EBT soll sich weiterhin im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 von knapp über 30 Mio. Euro auf 40 bis 45 Mio. Euro erhöhen. --- Der vollständige Halbjahresfinanzbericht kann unter http://ir.sixt-leasing.de/zwischenberichte heruntergeladen werden. Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 806 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de Kontakt: Sixt Leasing SE Investor Relations Stefan Kraus +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.com DER SIXT LEASING-KONZERN IN H1 2019 AUF EINEN BLICK1 Umsatzentwicklung in Mio. Euro H1 2019 H1 2018 Veränderung in % Operativer Umsatz 232,5 236,1 -1,5 Verkaufserlöse 195,5 158,2 23,6 Konzernumsatz 428,0 394,3 8,5 Davon Geschäftsbereich Leasing 379,7 345,1 10,0 Davon Leasingerlöse (Finanzrate) 112,0 117,2 -4,4 Davon sonstige Erlöse aus dem 95,4 93,4 2,1 Leasinggeschäft Davon Verkaufserlöse 172,2 134,4 28,1 Davon Geschäftsbereich 48,3 49,2 -1,9 Flottenmanagement Davon Flottenmanagementerlöse 25,0 25,4 -1,7 Davon Verkaufserlöse 23,2 23,8 -2,3 Ergebnisentwicklung in Mio. Euro H1 2019 H1 2018 Veränderung in % Aufwendungen für Fuhrpark und 284,1 246,3 15,3 Leasinggegenstände Personalaufwand 21,3 18,7 14,1 Saldo sonstige betriebliche -7,6 -8,3 7,6 Erträge/Aufwendungen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 115,0 121,0 -5,0 Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen 94,9 98,1 -3,2 Finanzergebnis -5,9 -7,1 17,1 Ergebnis vor Steuern (EBT) 14,1 15,8 -10,7 Davon Geschäftsbereich Leasing 12,2 13,6 -10,3 Davon Geschäftsbereich 1,9 2,2 -13,4 Flottenmanagement Operative Umsatzrendite (in %)2 6,1 6,7 -0,6 Punkte Ertragsteuern 3,7 4,3 -13,9 Konzernüberschuss 10,4 11,5 -9,5 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,51 0,56 - Vertragsbestand 30.06.2019 31.12.2018 Veränderung in % Konzernvertragsbestand 126.200 129.700 -2,7 Davon Geschäftsfeld Online Retail 42.400 44.700 -5,1 Davon Geschäftsfeld Flottenleasing 40.700 43.000 -5,4 Davon Geschäftsbereich 43.100 42.000 2,5 Flottenmanagement Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2019 31.12.2018 Veränderung in % Bilanzsumme 1.343,5 1.392,7 -3,5 Leasingvermögen 1.137,6 1.204,4 -5,5 Finanzverbindlichkeiten 975,1 1.026,1 -5,0 Eigenkapital 217,0 216,8 0,1 Eigenkapitalquote (in %) 16,2 15,6 0,6 Punkte Cash Flow in Mio. Euro H1 2019 H1 2018 Veränderung in % Brutto-Cash Flow 101,4 114,1 -11,1 Investitionen in Leasingvermögen 194,9 280,9 -30,6 -- 1 Rundungsdifferenzen möglich 2 Verhältnis EBT zu operativem Umsatz 12.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 