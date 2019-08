Salzgitter AG: Salzgitter-Konzern mit 145 Mio. EUR Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Salzgitter AG: Salzgitter-Konzern mit 145 Mio. EUR Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr 12.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sämtliche Geschäftsbereiche erzielen positive Resultate - Erfreulicher Beitrag der internen Maßnahmenprogramme - Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt Der Salzgitter-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine insgesamt zufriedenstellende Performance, alle Geschäftsbereiche wiesen positive Ergebnisbeiträge aus. Auch das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres schloss der Konzern mit einem Gewinn vor Steuern ab (19,4 Mio. EUR). Nachgebende Walzstahlerlöse verbunden mit einem weiteren Rohstoffpreisanstieg führten zu einer rückläufigen Ergebnissituation der stahlnahen Segmente. Indes entwickelt sich die KHS-Gruppe als größter Teilbereich des Technologiesegmentes weiterhin sehr erfreulich. Die - auch in weniger komfortablen Phasen vorhandene - Stabilität des Konzerns ist insbesondere der entschiedenen Umsetzung der Effizienz- und Wachstumsprogramme zu verdanken. "Nach dem besten Auftaktquartal seit 2008 wirkten sich sukzessiv verschlechternde Rahmenbedingungen nun auch auf das Ergebnis des Salzgitter-Konzerns aus. Unsere seit Jahren konsequent durchgeführten internen Entwicklungs- und Optimierungsanstrengungen beweisen in dieser Situation erneut ihre Richtigkeit und mindern den Effekt der Markteintrübung. Mit neuen Impulsen werden wir die Zukunft der Salzgitter AG konzentriert und entschlossen gestalten. Unsere unaufgeregte, auf Nachhaltigkeit setzende Strategie spiegelt sich - neben dem großen Volumen vorsorglich erworbener CO2-Zertifikate für die vierte Periode des Europäischen Treibhausgas-Emissions-handelssystems - auch in der Realisierung des Investitionsprojektes ,Feuerverzinkung 3' wider, mit dem die Salzgitter Flachstahl GmbH ihre Marktposition als Hersteller von Premiumprodukten festigt", erläuterte der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann. Der Salzgitter-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 mit 4,5 Mrd. EUR einen geringfügig niedrigeren Außenumsatz als in der Vergleichsperiode (H1 2018: 4,6 Mrd. EUR). Haupttreiber dieser Entwicklung waren mengen- und preisbedingte Rückgänge der Geschäftsbereiche Flachstahl sowie Grobblech / Profilstahl und Handel. Der Gewinn vor Steuern erreichte vorzeigbare 145,3 Mio. EUR (H1 2018: 198,6 Mio. EUR). Darin enthalten sind 56,4 Mio. EUR Beitrag des nach der Equity-Methode bilanzierten Engagements an der Aurubis AG (H1 2018: 25,1 Mio. EUR). Dieser umfasst 27,8 Mio. EUR (H1 2018: 0 EUR) Ertrag aus einer erfolgswirksamen bilanziellen Anpassung im Zusammenhang mit den in den ersten sechs Monaten 2019 zu einem durchschnittlichen Kurs unterhalb des Marktwertes des anteiligen Eigenkapitals erworbenen Aktien der Aurubis AG. Das Nachsteuerergebnis betrug 96,4 Mio. EUR (H1 2018: 135,4 Mio. EUR). Hieraus errechnen sich 1,73 EUR Gewinn je Aktie (H1 2018: 2,45 EUR) sowie 7,9 % Verzinsung des eingesetzten Kapitals (H1 2018: 12,8 %). Außenumsätze nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): H1 2019 H1 2018 Flachstahl 1.175,5 1.242,7 Grobblech / Profilstahl 442,3 554,5 Mannesmann 582,3 563,4 Handel 1.578,3 1.548,8 Technologie 656,9 610,0 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 91,0 97,6 Konzern 4.526,2 4.617,1 Vorsteuerergebnisse (EBT) nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): H1 2019 H1 2018 Flachstahl 60,3 109,7 Grobblech / Profilstahl 0,6 22,0 Mannesmann 9,0 12,3 Handel 4,1 25,0 Technologie 16,1 20,5 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 55,1 9,1 Konzern 145,3 198,6 Die Nettofinanzposition (-164,4 Mio. EUR; 30.06.2018: 239,5 Mio. EUR) ging im Wesentlichen als Folge von rohstoffpreisbedingtem Aufbau des Working Capitals, der Aufstockung der Beteiligung an der Aurubis AG sowie der Fortführung unserer strategischen Investitionsprojekte wie der neuen Wärmebehandlungslinie am Standort Ilsenburg zurück. Mit 34,8 % Eigenkapitalquote (30.06.2018: 36,3 %) verfügt die Salzgitter AG auch nach Absenkung des Rechnungszinssatzes für Pensionsrückstellungen auf nur noch 1,0 % über eine solide Bilanz. Im Rahmen der erfolgreichen Anschlussemission des Schuldscheindarlehens kam es stichtagsbezogen zu einer temporären Bilanzverlängerung von Finanzmitteln und Schulden von 200 Mio. EUR. Die nahezu betragsgleiche Erhöhung des Anlagevermögens und der Schulden in Höhe von 128 Mio. EUR infolge der Anwendung des neuen Leasingstandards IFRS 16 ist cash-neutral. Ausblick Die Salzgitter AG bestätigt ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 und rechnet mit: - einem gegenüber Vorjahr geringfügig niedrigeren Umsatz oberhalb 9,0 Mrd. EUR, - einem Vorsteuergewinn (EBT) zwischen 125 Mio. EUR und 175 Mio. EUR sowie - einer sichtbar unter dem Vorjahreswert liegenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE). Wir machen darauf aufmerksam, dass Imponderabilien unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen sowie globalen handelspolitischen Entwicklungen den Verlauf des Geschäftsjahres 2019 noch erheblich beeinflussen können. Die Dimension dessen wird deutlich, wenn man unterstellt, dass bei noch rund 6 Mio. t bis Jahresende abzusetzender Stahlerzeugnisse der Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech / Profilstahl, Mannesmann und Handel im Schnitt 10 EUR Margenveränderung pro Tonne bereits ausreichen, um 60 Mio. EUR Ergebnisvarianz zu verursachen. Disclaimer: Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und gelten naturgemäß unter der Voraussetzung, dass keine unvorhersehbare Verschlechterung der Konjunktur und der spezifischen Marktlage für die Gesellschaften in den Geschäftsbereichen eintritt, sondern sich die Grundlagen der Planungen und Vorschauen in dem Umfang und dem zeitlichen Rahmen wie erwartet als zutreffend erweisen. 