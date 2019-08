FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Nach seiner schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax zum Auftakt am Montag eine vorsichtige Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,41 Prozent höher auf 11 742 Punkte. "Die große Verkaufswelle ist erst einmal vorbei. Wir sehen nun eine Seitwärtsbewegung mit starken Schwankungen auf beiden Seiten", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Am Freitag hatte der Dax nicht zuletzt wegen der politischen Krise in Italien deutlich tiefer geschlossen und auch auf Wochensicht kräftig eingebüßt.

USA: - SCHWÄCHER- Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag wieder vorsichtiger agiert. Der Dow Jones Industrial verlor 0,34 Prozent auf 26 287,44 Punkte und auf Wochensicht damit 0,7 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben zu Beginn der neuen Börsenwoche überwiegend Erholungsversuche gestartet. So stiegen die Kurse in Südkorea und an den chinesischen Festlandbörsen legte der CSI 300 um zuletzt 0,83 Prozent zu. Für den Hang Seng in Hongkong ging es hingegen moderate abwärts. Insgesamt bleiben die Anleger angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA und der daraus resultierenden Furcht vor einem Konjunktureinbruch vorsichtig. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 11 693,80 -1,28%

XDAX 11 736,64 -0,87%

EuroSTOXX 50 3333,74 -1,23%

Stoxx50 3060,56 -0,74%

DJIA 26 287,44 -0,34%

S&P 500 2918,65 -0,66%

NASDAQ 100 7646,27 -1,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,13 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1209 +0,08%

USD/Yen 105,41 -0,29%

Euro/Yen 118,14 -0,22%

ROHÖL:

Brent 58,41 -0,12 USD

WTI 54,34 -0,16 USD

/mis

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0036 2019-08-12/07:32