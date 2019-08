Die Tüte ist auf dem Rückzug. Beim Einkaufen greifen deutsche Verbraucher immer seltener zum Plastikbeutel. Die Umweltministerin will nun trotzdem handeln. Dabei machen Tüten nur einen Bruchteil des Verpackungsmülls aus.

Umweltministerin Svenja Schulze will Plastiktüten generell verbieten lassen. "Ich werde mit meinem Haus ein Plastiktütenverbot auf den Weg bringen", kündigte die SPD-Politikerin am Sonntag in Berlin an. Man habe durch freiwillige Vereinbarungen mit dem Handel seit 2016 bereits zwei Drittel der Plastiktüten ersetzen können. Das reiche aber nicht. Sie sei dafür, "dass wir rauskommen aus dieser Wegwerfgesellschaft und dass wir insgesamt weniger Plastik haben".

Sie sei mit dem Handel in Gesprächen darüber, was an weiterführenden Maßnahmen möglich sei, sagte Schulze. Dies betreffe etwa die Wahlmöglichkeit für Konsumenten, in Geschäften auf Plastikverpackungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...