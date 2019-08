The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5ALQ3 DZ BANK CLN E.9751 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB27B4 NORDLB FESTZINSANL.15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA NL0013526866 CE C.M.I.F.1 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA USN1453LAA63 BMW FIN. 19/22 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USN1453LAB47 BMW FIN. 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USN1453LAC20 BMW FIN. 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USN1453LAD03 BMW FIN. 19/22 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU62886AH60 NCR 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US126650DE72 CVS HEALTH 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US126650DF48 CVS HEALTH 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US126650DG21 CVS HEALTH 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US37940XAA00 GLOBAL PAYM. 19/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US37940XAB82 GLOBAL PAYM. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US37940XAC65 GLOBAL PAYM. 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US65473PAH82 NISOURCE 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128287G95 USA 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS2038088527 JPM.CH.BK 19/22 CV ZO BD02 BON USD N

CA LCG3 XFRA KYG541352004 LEAF CLEAN EN. POST RED. EQ00 EQU EUR N

CA 9AM1 XFRA US00180G1067 AMTD INT. SP.ADR/1 CL.A EQ00 EQU EUR N