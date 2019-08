Quartalsumsatz von 68,0 Millionen USD, 8,5 höher als im Vorjahr

Vierteljährliche Bruttomarge von 63,2 gegenüber 58,4 im Vorjahr

1.896 aktive Kunden zum 30. Juni 2019, das sind 17 mehr gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, außerdem der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2019 beendete zweite Quartal bekannt.

"Während des zweiten Quartals verbesserten wir unsere Verkaufsbuchungen um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, vergrößerten unsere Verkaufskapazität im gleichen Zeitraum um 21 und setzten unsere Investitionen in die Umsatzproduktivität und -effektivität fort", stellt Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street fest. "Wir investieren ebenfalls weiterhin im Bereich Unternehmenssoftware in neue Produkte und Dienstleistungen. So gehen wir beispielsweise mit unseren Application Management Services für SAP und erweiterten Geschäftstätigkeiten in Osteuropa, Südamerika und Südostasien auf die wachsende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ein."

"Die Erträge im zweiten Quartal übertrafen die obere Grenze unserer Richtwerte und unsere Bruttomarge blieb während des Quartals oberhalb der Richtwerte für das gesamte Geschäftsjahr. Wir konnten die Ausgaben für Vertrieb und Marketing sowie die allgemeinen und Verwaltungsausgaben innerhalb unserer Richtwerte für das Quartal halten", gab Tom Sabol, CFO von Rimini Street bekannt. "Wir halten an den langfristigen Zielen eines starken freien Cashflows sowie der Erreichung nachhaltiger GAAP-Rentabilität fest."

Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2019

Der Umsatz lag im zweiten Quartal 2019 bei 68,0 Millionen USD und damit um 8,5 über dem Wert von 62,6 Millionen USD für denselben Zeitraum des Vorjahres.

Der annualisierte Abonnementumsatz betrug im zweiten Quartal 2019 rund 270 Mio. USD, was einem Anstieg von 10 gegenüber 246 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Bis zum 30. Juni 2019 waren 1.896 aktive Kunden verzeichnet, somit 17 mehr als zum 30. Juni 2018 mit noch 1.622 aktiven Kunden.

Die wiederkehrende Umsatzrate für die anhängenden 12 Monate, die am 30. Juni 2019 endeten, betrug 91,7 %, im Gegensatz zu 93,2 im Vergleichszeitraum bis zum 30. Juni 2018.

Die Bruttomarge betrug 63,2 für das zweite Quartal 2019 im Vergleich zu 58,4 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis betrug im zweiten Quartal 2019 5,2 Mio. USD, verglichen mit einem Betriebsverlust von 6,0 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis lag im zweiten Quartal 2019 bei 6,4 Mio. USD gegenüber einem Vorjahreswert von 4,2 Mio. USD.

Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 2019 4,1 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 25,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 2019 5,3 Mio. USD im Vergleich zu einem Non-GAAP-Nettoverlust von 7,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2019 lag bei 6,5 Mio. USD im Vergleich zu 3,8 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der den Stammaktionären zurechenbare bereinigte und verwässerte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal 2019 bei einem Nettoverlust je Aktie von 0,03 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,43 USD je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen und deren Berechnung finden Sie auch in der Rubrik "Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Highlights des Unternehmens im zweiten Quartal 2019

Es wurde bekannt gegeben, dass BrandSafway, ein Anwender von Rimini Street Support für seine Oracle Produkte seit 2014, seine Dienstleistungen erweiterte und Rimini Street Application Management Services nun ebenfalls für seine Vertriebsmannschaft einsetzt.

Erweiterte Investitionen und Geschäftstätigkeit in weltweiten Schlüsselregionen, darunter: Osteuropa, mit Vertriebseinführung in Polen und weiterem Aufbau der Präsenz in Russland Lateinamerika, mit Eröffnung einer neuen Niederlassung und eines neuen Büros in Mexiko Südostasien, mit Eröffnung einer neuen Niederlassung in Singapur, der Ernennung von Andrew Seow zum regionalen Geschäftsführer für Südostasien und Großchina sowie der Eröffnung eines neuen Büros in Singapur.

Abschluss von mehr als 8.000 Supportfällen und Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 4,8 im Gesamtdurchschnitt (wobei 5,0 die Exzellenz darstellt).

Mehr als 7.000 steuerliche, rechtliche und regulatorische Updates für Peoplesoft, JD Edwards, SAP und Oracle E-Business Suite-Produkte wurden weltweit an Kunden ausgeliefert.

Es wurde bekannt begeben, dass Nancy Lyskawa, leitende Vizepräsidentin für globales Client Onboarding, den goldenen Stevie Award als weibliche Führungskraft des Jahres (Female Executive of the Year) erhalten hat.

Anwesend auf 28 Veranstaltungen für CIOs, CFOs und IT-Führungskräfte in der Beschaffung, darunter das Gartner Symposium in Toronto, Kanada, der Landmark Ventures CIO Summit in New York, CFO.org in Atlanta und Dallas und der Gartner's IT Infrastructure, Operations Cloud Strategies Conference, Mexico City, Mexiko.

Umsatzprognose 2019

Das Unternehmen gibt derzeit die Ertragsrichtwerte für das dritte Quartal 2019 heraus, die sich im Bereich von 69 Mio. bis 70 Mio. USD bewegen. Weiterhin werden die Richtwerte für die Ertragsuntergrenze des Gesamtjahres 2019 von 265 Mio. USD auf 270 Mio. USD angehoben, wobei am oberen Ende des Bereichs von 280 Mio. USD festgehalten wird.

Webcast- und Telefonkonferenz-Informationen

Rimini Street wird eine Telefonkonferenz und ein Webcast abhalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 um 17 Uhr zu besprechen. Eastern Time 14:00 Uhr Pazifische Zeitzone, 8. August 2019. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Webseite von Rimini Street unter der Rubrik Investor Relations unter https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events zur Verfügung stehen. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können an der Telefonkonferenz unter folgender Nummer teilnehmen: +1 855 213 3942 in den USA und Kanada, Kennwort: 6675226. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Non-GAAP Finanzkennzahlen". Non-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese Non-GAAP-Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP- auf die Non-GAAP-Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 1.900 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Dienstleistungen und Applikationssoftware für Unternehmen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei anstehenden Rechtsstreitigkeiten (einschließlich unserer anstehenden Berufung gegen die dauerhafte Verfügung), staatlichen Untersuchungen oder einem neuen Rechtsstreit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Application Management Services, Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 8. August 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen (In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) AKTIVA 30. Juni

2019 31. Dezember

2018 Umlaufvermögen: Liquide Mittel und Bargegenwerte 49.847 24.771 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 436 435 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 503 USD bzw. 489 USD 71.423 80.599 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstige 11.470 7.099 Summe Umlaufvermögen 133.176 112.904 Langfristiges Vermögen: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisierung von 9.525 USD bzw. 8.543 USD 3.793 3.634 Einlagen und Sonstige 1.769 1.438 Latente Ertragssteuern, netto 987 909 Summe Aktiva 139.725 118.885 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND FEHLBETRAG Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten 2.372 Verbindlichkeiten 3.509 12.851 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 21.860 22.503 Sonstige Rückstellungen 21.700 20.424 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 190.914 180.358 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 237.983 238.508 Langfristige Verbindlichkeiten: Passive Rechnungsabgrenzungsposten 28.637 28.898 Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten 1.115 1.056 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.181 2.011 Summe Verbindlichkeiten 269.916 270.473 Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A: 180 Aktien genehmigt, 153 bzw. 141 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018. Liquidationspräferenz von 152.967 USD, abzüglich Rabatt für 26.955 USD und 140.846 USD, abzüglich Rabatt für 26.848 USD, zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 126.012 113.998 Fehlbetrag der Aktionäre: Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 66.387 bzw. 64.193 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018. 7. 6. Kapitalrücklage 101.887 108.347 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (1.636 (1.567 Kumuliertes Defizit (356.461 (372.372 Gesamtdefizit der Aktionäre (256.203 (265.586 Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Fehlbetrag der Aktionäre 139.725 118.885

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte Kurzfassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 30. Juni 2019 2018 2019 2018 Umsatz 67.956 62.649 134.216 122.454 Umsatzkosten 25.034 26.084 48.871 49.625 Bruttogewinn 42.922 36.565 85.345 72.829 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 26.345 23.097 49.721 43.304 Allgemeine und Verwaltungskosten 11.266 10.324 23.690 21.129 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse: Honorare und andere Verteidigungskosten von Rechtsstreitigkeiten 444 9.113 2.485 18.012 Rückerstattungen für Rechtsstreitigkeiten (12.775 (21.285 Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto (300 4.339 (7.583 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 144 9.113 (5.951 (10.856 Gesamte betriebliche Aufwendungen 37.755 42.534 67.460 53.577 Betriebliche Erträge/(Verluste) 5.167 (5.969 17.885 19.252 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen: Zinsaufwendungen (116 (9.323 (348 (22.732 Sonstige Fremdfinanzierungsaufwendungen (1.339 (9.956 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (6.700 (6.200 Sonstiger Aufwand, netto (343 (1.568 (300 (1.240 Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer 4.708 (24.899 17.237 (20.876 Ertragssteueraufwand (621 (547 (1.326 (1.063 Nettogewinn/(-verlust) 4.087 (25.446 15.911 (21.939 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) (2.233 (25.446 2.906 (21.939 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoerträge (-verluste) je Aktie: Basic (0,03 (0,43 0,04 (0,37 Verwässert (0,03 (0,43 0,04 (0,37 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Basic 65.535 59.800 65.080 59.534 Verwässert 65.535 59.800 69.202 59.534

RIMINI STREET, INC. GAAP auf Non-GAAP Überleitungen (In Tausend) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 30. Juni 2019 2018 2019 2018 Überleitung des Betriebsergebnisses nach Non-GAAP: Betriebliche Erträge/(Verluste) 5.167 (5.969 17.885 19.252 Non-GAAP-Anpassungen: Prozesskosten und Entschädigungen, netto 144 9.113 (5.951 (10.856 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.052 1.098 2.208 1.965 Betriebsergebnis nach Non-GAAP 6.363 4.242 14.142 10.361 Überleitung des Non-GAAP-Jahresüberschusses (-fehlbetrags): Nettogewinn/(-verlust) 4.087 (25.446 15.911 (21.939 Non-GAAP-Anpassungen: Prozesskosten und Entschädigungen, netto 144 9.113 (5.951 (10.856 Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten 704 704 Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen (212 (199 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.052 1.098 2.208 1.965 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten 6.700 6.200 Non-GAAP-Jahresüberschuss (-fehlbetrag) 5.283 (7.831 11.956 (24.125 Abgleichung von Non-GAAP und bereinigtem EBITDA: Nettogewinn/(-verlust) 4.087 (25.446 15.911 (21.939 Non-GAAP-Anpassungen: Zinsaufwendungen 116 9.323 348 22.732 Ertragssteueraufwand 621 547 1.326 1.063 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 474 466 966 950 EBITDA 5.298 (15.110 18.551 2.806 Non-GAAP-Anpassungen: Prozesskosten und Entschädigungen, netto 144 9.113 (5.951 (10.856 Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten 704 704 Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen (212 (199 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.052 1.098 2.208 1.965 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten 6.700 6.200 Sonstige Fremdfinanzierungsaufwendungen 1.339 9.956 Bereinigtes EBITDA 6.494 3.844 14.596 10.576

Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir die folgenden Punkte beschrieben: Aktive Kunden, annualisierter Subskriptionsertrag und Ertragsbindungsrate, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir folgende Non-GAAP-Kennzahlen veröffentlicht: Non-GAAP-Betriebsergebnis, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust), EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder Non-GAAP-Finanzgröße, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzgröße vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Non-GAAP-Anpassungen. Diese Non-GAAP Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die Non-GAAP-Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese Non-GAAP-Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Non-GAAP-Kennzahlen konsistent definieren.

Active Client ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts erwirbt, einschließlich eines Unternehmens, einer Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder einer Geschäftseinheit eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Annualisierter Subskriptionsumsatz ist der Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit dem Vierfachen. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), die über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unseren annualisierten Subskriptionsertrag ab dem Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis ist das um folgende Faktoren bereinigte Betriebsergebnis (Verlust): Prozesskosten und Rückflüsse, Nettoaufwand und aktienbasierte Vergütungen. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Non-GAAP Jahresertrag (Verlust) ist der um folgende Faktoren bereinigte Nettoertrag (Verlust) mit Ausschluss von: Prozesskosten und Entschädigungen, Nettoaufwand, Abschreibung von gestundeten Verbindlichkeiten aus Finanzierungskosten, Zinsen nach dem Urteil für Auszahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten Perioden aus:

Prozesskosten und Entschädigungen, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aktienbasierter Vergütungsaufwand: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten: Kosten im Zusammenhang mit potenziellen Fremdfinanzierungstransaktionen werden kapitalisiert bis wir festlegen, ob die Transaktion zu einer neuen Schuldvereinbarung führt. Falls wir feststellen, dass die Bemühungen erfolglos sind, werden die Kosten abgeschrieben und als andere nicht operative Ausgaben klassifiziert. Da sich diese Zahlen auf unsere Finanzierungskostenstruktur beziehen und nicht auf die Tagesgeschäfte oder unser Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet, haben wir diese nicht berücksichtigt.

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen: Die Zinsen nach dem Urteil resultieren aus unseren Einsprüchen in laufenden Rechtsstreitigkeiten und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten: Unsere frühere Kreditfazilität umfasste Merkmale, die als eingebettete Derivate bestimmt wurden, die eine Verzweigung und Bilanzierung als separate Finanzinstrumente erfordern. Wir haben beschlossen, die Gewinne und Verluste aus eingebetteten Derivaten im Zusammenhang mit der Änderung des beizulegenden Zeitwerts dieser Instrumente aufgrund der finanziellen Natur dieser Verpflichtung zum beizulegenden Zeitwert auszuschließen. Wir waren nicht in der Lage, diese Beträge im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit zu verwalten, noch waren die Kosten im Mittelpunkt der Betreuung unserer Kunden, weshalb wir sie ausgeschlossen haben.

Sonstige Fremdkapitalfinanzierungskosten: Die sonstigen Fremdfinanzierungsaufwendungen umfassten nicht zahlungswirksame Abschreibungen (einschließlich Abschreibungen aufgrund von Rückzahlungen), Wertberichtigungen, Abschreibungen auf Disagien und Emissionskosten sowie Sicherheitenüberwachungs- und andere Gebühren, die in bar im Zusammenhang mit unserer ehemaligen Kreditfazilität zu zahlen sind. Da sich diese Beträge auf unsere Fremdfinanzierungsstruktur beziehen, haben wir sie ausgeschlossen, da sie sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden beziehen.

EBITDA beschreibt den um Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen und Abschreibungskosten bereinigten Nettogewinn (-verlust).

Das bereinigte EBITDA ist das um folgende Faktoren bereinigte EBITDA: Prozesskosten und Entschädigungen, Nettoaufwand, Abschreibung von gestundeten Verbindlichkeiten aus Finanzierungskosten, Zinsen nach dem Urteil für Auszahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts eingebetteter Derivate und sonstige Fremdfinanzierungskosten, wie vorstehend erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

