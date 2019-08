MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) sieht sich dank höherer Zinserträge und wenig fauler Kredite bei ihrer Gewinnprognose auf Kurs. Der Vorsteuergewinn dürfte im laufenden Jahr wie geplant am oberen Ende der bisherigen Prognose von 170 bis 190 Millionen Euro oder leicht darüber liegen, teilte das Institut am Montag in München mit. "Unser Kerngeschäft entwickelt sich weiterhin sehr positiv", sagte Vorstandschef Andreas Arndt. Trotz des schwierigen Marktumfelds bleibe das Management verhalten positiv gestimmt.

Im ersten Halbjahr steigerte die Bank ihr Zinsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 229 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn ging allerdings wegen erhöhter Verwaltungskosten im gleichen Maß auf 117 Millionen Euro zurück. Unterdessen konnte die Bank ihr Neugeschäft um mehr als ein Fünftel auf 4,6 Milliarden Euro steigern. Im Kerngeschäft mit der gewerblichen Immobilienfinanzierung legte es um 22 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zu./stw/stk

ISIN DE0008019001

AXC0041 2019-08-12/07:53