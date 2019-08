Weitere Abschreibungen von über 15 Mrd. $ auf Namen und Rechte inklusive Verluste schickten die Kraft-Aktie in den tiefsten Keller der letzten 15 Jahre. Börsenwert nur noch 32,7 Mrd. $ für einen geschätzten Jahresumsatz um 25 Mrd. $. Das riecht nach einer interessanten Turnaroundspekulation, denn die Kerngeschäfte in den bekannten Produkten halten sich stabil.



