Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 53,70 auf 54,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Investmentbanking sei weiter gut, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Strategie setze die Bank um und ihre breite Aufstellung zahle sich aus./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 14:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 14:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2019-08-09/22:29

ISIN: FR0000131104